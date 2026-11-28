Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda bir otomobilin işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Astsubay Mehmet Bulunmaz'ınkullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU EŞİ VE KAYINVALİDESİ DE VARDI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİRİ ÇOCUK, İKİ YARALI

Kazada yaralanan 4 yaşındaki A.M.K. ile B.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır