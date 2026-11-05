Türkiye'de tütün ürünleriyle mücadele kapsamında sigara yasaklarının kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. AK Parti tarafından hazırlanan ve sigara kısıtlamaları ile takviye edici gıdaların denetimini içeren düzenlemenin Meclis'e sunulması yeni yıla kaldı. Teklifin ocak-şubat döneminde TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.

PARKLAR VE PLAJLAR DA YASAK KAPSAMINA GİREBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yeni düzenleme kapsamında Japonya ve Avustralya'daki sigara kısıtlamaları inceleniyor. Özellikle açık alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılması hedefleniyor.

Hazırlık çalışmalarında parklar, plajlar, yürüyüş yolları, toplu taşıma durakları, bina girişleri ve çocukların bulunduğu açık alanların yasak kapsamına alınması değerlendiriliyor.



Restoran, kafe ve pastanelerin açık alanları da düzenlemede yer alabilecek. Tente veya cam gibi malzemelerle çevrilen bölümlerin kapalı alan olarak değerlendirilmesi ve bu alanlarda sigara kullanımının engellenmesi üzerinde duruluyor.

Kamu binalarının bahçeleri, üniversite kampüsleri, sağlık kuruluşları ve spor tesisleri de kısıtlamaların uygulanabileceği alanlar arasında bulunuyor.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Düzenlemenin bir diğer önemli başlığı ise sigara satışında yaş doğrulama sistemi olacak. Özellikle 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının önlenmesi amacıyla farklı yöntemler değerlendiriliyor.

Buna göre sigara satın almak isteyen kişilerin yaşının QR kod, çipli kimlik kartı veya yazar kasa entegrasyonu aracılığıyla doğrulanması gündemde. Yaş doğrulaması yapılmadan satış işleminin tamamlanmasına izin verilmemesi planlanıyor.

2040 HEDEFİ DE GÜNDEMDE

Daha önce gündeme gelen 41 maddelik taslakta ise tütün ürünlerinin ticari ömrünün 1 Ocak 2040 itibarıyla sona erdirilmesi hedefi yer almıştı.

ÜRETİM VE SATIŞININ YASAKLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Taslakta sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin cihazlarının üretim ve satışının yasaklanması öngörülüyordu.

İDARİ PARA CEZALARI VE İŞLETMELERE YAPTIRIMLAR OLACAK

Öte yandan yasaklara uymayanlara yönelik yüksek idari para cezaları ve işletmelere kademeli yaptırımlar da taslakta yer alan başlıklar arasındaydı.

Düzenlemenin kesin kapsamı, yaptırımları ve yürürlük tarihine ilişkin ayrıntıların Meclis'e sunulacak teklifin ardından netleşmesi bekleniyor.

Şu aşamada açık alanlarda sigara yasağı yürürlüğe girmiş değil; söz konusu başlıklar hazırlık ve değerlendirme aşamasında bulunuyor.