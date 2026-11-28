Adana hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait güncel meteoroloji verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı veya yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net bir sıcaklık aralığıyla yanıt vermek doğru olmaz. Yağış tahmini için de doğrulanmış veriye ihtiyaç var.

Kasım sonunda Adana’da hava, mevsim normallerine bağlı olarak gündüzleri ılıman olabilir. Sabah ve akşam saatleri daha serin hissedilebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Akşam saatlerinde ince bir ceket bulundurmak faydalı olur. Yağış ihtimali varsa şemsiye alabilirsiniz.

Hissedilen sıcaklık, rüzgâra ve bulutluluğa göre değişebilir. Bu yüzden yalnızca gündüz sıcaklık değerlerine bakmayın.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış bir tahminim yok. Sıcaklıkların artacağını, düşeceğini veya yağış görüleceğini söyleyemem. Plan yaparken Adana için güncellenmiş günlük tahmine göz atın. Açık hava etkinlikleri veya yolculuk öncesinde sabah ve akşam koşullarını yeniden kontrol edin.