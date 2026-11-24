Akciğer kanseri yalnızca sigara içenleri tehdit etmiyor. Evlerin içine topraktan sızarak birikebilen radon gazı, uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna zarar verebiliyor ve kanser riskini artırabiliyor. Parade'de yer alan haberde, onkologlar özellikle kış ayları öncesinde evlerde radon ölçümü yapılmasının önemine dikkat çekti. Çünkü bu gazı gözle görmek, kokusunu almak veya tadını fark etmek mümkün değil.

AKCİĞER KANSERİNİN İKİNCİ ÖNEMLİ NEDENİ RADON GAZI

Haberde görüşlerine yer verilen girişimsel göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Javier Longoria, radon gazının hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanserinin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Radon, topraktaki kayaçların doğal radyoaktif bozunması sonucunda ortaya çıkan bir gaz. Binaların temelindeki çatlaklardan içeri girebilen radon, özellikle kapalı alanlarda birikerek solunum yoluyla vücuda alınabiliyor.

Tıbbi onkolog Dr. Danielle Krol ise radonun renksiz ve kokusuz olmasının tehlikeyi fark etmeyi zorlaştırdığını ifade ediyor. Gazın solunmasıyla ortaya çıkan radyoaktif parçacıklar akciğer dokusuna yerleşerek hücrelerin DNA'sına zarar verebiliyor. Yıllar boyunca devam eden maruziyet ise akciğer kanserine yol açabiliyor.

EVDE RADON OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Radon gazı duyularla tespit edilemediği için evde bulunup bulunmadığını öğrenmenin yolu ölçüm yaptırmaktan geçiyor. Uzmanlar, bunun için profesyonel ölçüm hizmetlerinden veya yapı marketlerde satılan radon test kitlerinden yararlanılabileceğini belirtiyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ev satın alma veya satma sürecinde uygun niteliklere sahip uzmanlardan radon ölçümü hizmeti alınmasını öneriyor.

Radon riski yalnızca eski veya bodrum katı bulunan evlerle sınırlı değil. Uzmanlara göre yeni ve eski binalarda, bodrum katı bulunan veya bulunmayan konutlarda gaz birikebiliyor. Dolayısıyla evin yaşı veya mimari özellikleri tek başına güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

RADON GAZI HER YIL BİNLERCE ÖLÜMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

ABD Çevre Koruma Ajansı verilerine göre radon, ülkede her yıl yaklaşık 21 bin akciğer kanseri ölümüne neden oluyor. Bu ölümlerin yaklaşık 2 bin 900'ünün daha önce hiç sigara içmemiş kişilerde görüldüğü tahmin ediliyor.

Sigara kullanımı da riski önemli ölçüde artırıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma veya bu hastalıktan hayatını kaybetme olasılığı, sigara içmeyenlere kıyasla 15 ila 30 kat daha yüksek. Sigara kullanımı ile radon maruziyetinin bir arada bulunması ise riski daha da artırabiliyor.

EVDE RADON TESPİT EDİLİRSE NE YAPILMALI?

Yapılan ölçüm sonucunda evde yüksek radon seviyesi belirlenirse sorunun uzmanlar tarafından giderilmesi gerekiyor. Dr. Longoria, gazın kaynağının belirlenmesi ve binaya girişinin engellenmesi için profesyonel destek alınmasını öneriyor. Bu işlemlerin kişilerin kendi başlarına yapacağı uygulamalarla çözülmeye çalışılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Radon maruziyeti tespit edilen kişilerin, ne kadar süredir bu ortamda yaşadıklarını da belirterek doktorlarına danışmaları öneriliyor. Kişinin yaşı ve sigara geçmişine bağlı olarak doktor düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) ile akciğer kanseri taraması yapılmasını değerlendirebiliyor.

Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, kanlı balgam veya açıklanamayan nefes darlığı gibi belirtilerin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, radon kaynaklı akciğer kanseri riskini azaltmak için evin test edilmesini ve sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor.