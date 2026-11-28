28 Kasım 2026 Cumartesi için Ankara hava durumu hakkında anlık ölçüm ya da güncel tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı veya yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramıyorum. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net yanıt için güncel yerel tahmin kontrol edilmeli.

Kasım sonunda Ankara’da hava genellikle serin olur. Sabah saatleriyle akşam saatleri daha soğuk geçebilir. Bu mevsimsel eğilim, bugünün hava koşullarını tek başına belirlemez. Bulutluluk, rüzgâr, yağış ihtimali günden güne değişebilir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmine bakmak yararlı olur. Sabah erken saatlerde, akşam dönüşünde daha kalın giyinmek iyi olabilir. Yağış bekleniyorsa şemsiye kullanın. Su geçirmeyen bir mont da tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlere ilişkin doğrulanmış bir hava durumu tahmini veremiyorum. Kasım sonunda Ankara’da sıcaklıklar değişken seyredebilir. Gecelerin gündüzlerden belirgin biçimde soğuk olması olağandır. Güncel meteorolojik veriler olmadan önümüzdeki birkaç günün yağmurlu, açık ya da rüzgârlı geçeceğini söylemek doğru olmaz.