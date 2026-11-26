Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileriyle bir araya geldi.

“Turizmi Ortak Bir Vizyonla Yeniden Tanımlama” temasıyla düzenlenen kongrede konuşan Bakan Ersoy, Antalya EXPO yerleşkesini Türkiye’nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceklerini söyledi. Ersoy, bu yatırımla Antalya’yı kongre ve fuar turizminde dünyanın önde gelen destinasyonları arasına taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

EXPO’NUN ETKİNLİK TAKVİMİ VE ULUSLARARASI TANITIMI TGA ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLECEK

Antalya’nın geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, zirvenin resmî müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge’ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya EXPO yerleşkesinin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Ersoy, bir milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ile 7 bin 700 araçlık otopark bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, yerleşkenin yönetiminin, etkinlik takviminin ve uluslararası tanıtımının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde oluşturdukları profesyonel yapı üzerinden yürütüleceğini söyledi.

Merkezin yaz aylarında Antalya’ya gelen ziyaretçilere yeni bir etkinlik alanı sunacağını belirten Ersoy, kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlara ev sahipliği yaparak şehre yeni ziyaretçiler çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ersoy, böylece COP31 için yapılan yatırımın Antalya’da turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

2027’DE AMERİKA VE ASYA PAZARLARINA AĞIRLIK VERİLECEK

2027 yılına girerken uluslararası seyahat talebini etkileyen belirsizlikleri ve artan rekabeti yakından takip ettiklerini belirten Ersoy, Türkiye’nin ana pazarlardaki konumunu korurken yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonların rekabet gücünü artıracaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, “Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.” dedi.

Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerini geliştireceklerini belirten Ersoy, mevcut uçuş kapasitesini korumayı ve yeni doğrudan seferlerle koltuk kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Ersoy, tanıtım faaliyetlerinin rezervasyon ve satışa dönüşmesini sağlayacak uygulamalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Ersoy, seyahat talebini öngörmek, doğru kitlelere ulaşmak ve kampanyaların sonuçlarını ölçmek için veriden ve yapay zekâdan daha etkin yararlanacaklarını belirtti. Yeni pazarlara ulaşmak ve turizm sezonunu uzatmak için kamu ve özel sektörün birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

FORMULA 1, 1-3 EKİM 2027’DE İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Uluslararası spor ve kültür etkinliklerinin Türkiye’nin tanıtımına katkısına değinen Bakan Ersoy, Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin 2027’de yeniden İstanbul’da düzenleneceğini bildirdi.

Ersoy, “1-3 Ekim 2027’de Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine TOSFED İstanbul Park’ta yeniden ev sahipliği yapacağız. Böylece dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından birini yeniden İstanbul’da ağırlayacağız.” dedi.

İLK DOKUZ AYDA 49 MİLYON 132 BİN ZİYARETÇİ

2026 yılının ilk dokuz ayında bölgesel çatışmaların, hava sahalarındaki kısıtlamaların ve artan ulaşım maliyetlerinin uluslararası turizmi etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye’nin güçlü altyapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ile yıl boyunca sürdürdüğü tanıtım faaliyetleri sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu dönemde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Ersoy, bunun ilk dokuz aylık dönemler itibarıyla bugüne kadar elde edilen en yüksek turizm geliri olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte ise turizm gelirinin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükselerek çeyrek dönemler içindeki en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

İlk dokuz ayda ziyaretçilerin Türkiye’de ortalama 10,34 gece konakladığını aktaran Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara çıktığını, yabancı ziyaretçilerde ise bu tutarın 119,9 dolar olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, gecelik harcamadaki artışın yüksek katma değerli turizm hedefi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası turist sayısında 2017’de dünyada 8. sırada yer aldığını hatırlatan Ersoy, 2025’te 4. sıraya yükseldiğini, turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktığını söyledi.

DİJİTAL KAMPANYALAR 74 ÜLKEDE 7,1 MİLYAR GÖSTERİME ULAŞTI

Turizmdeki gelişimin temelinde 2018’den itibaren uygulanan ürün ve pazar çeşitliliği stratejisinin bulunduğunu belirten Ersoy, Türkiye’nin farklı bölgelerini uluslararası alanda tanıtırken kaynak pazarları genişleterek belirli ülkelere bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

TGA aracılığıyla tanıtım faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüklerini ve 200’den fazla ülkede tanıtım yapabildiklerini bildiren Ersoy, kampanyaları verilere göre planladıklarını ve sonuçlarını ölçtüklerini söyledi. Türkiye’nin 2026’da CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi uluslararası yayın kuruluşlarında tanıtıldığını belirten Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını açıkladı.

Ziyaretçilerin bir destinasyonla kurduğu duygusal bağın seyahat tercihlerini etkilediğine dikkati çeken Ersoy, mini dizileri bu anlayışla hazırladıklarını ifade etti. Kapadokya’dan Bodrum’a, Güneydoğu Anadolu’dan İzmir’e, Ankara ve çevre illerinden Doğu Karadeniz’e kadar farklı bölgelerin hikâyelerini uluslararası izleyiciyle buluşturduklarını anlatan Ersoy, 2025 ve 2026 yıllarında hazırlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterime ulaştığını bildirdi.

Türkiye’yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun Ekim 2026 itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını belirten Ersoy, sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısının 24 milyon 600 bine yükseldiğini söyledi. Ersoy, dijital altyapıyı geliştirerek tanıtım yatırımlarının geri dönüşünü artıracaklarını kaydetti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 2027’DE 32 İLDE DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR

Turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak için yeni seyahat nedenleri oluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, bu kapsamda 2023’te hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi’ne değindi.

Projeyle arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarıldığını, kazı alanlarının korunduğunu ve ziyaret koşullarının iyileştirildiğini anlatan Ersoy, 2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Gece Müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilere tarihî ve kültürel mirası akşam saatlerinde keşfetme imkânı sunduklarını belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 26 ilde düzenlendiğini hatırlatan Ersoy, festivalin 2027’de 32 ile taşınmasının planlandığını bildirdi. Ersoy, bu çalışmalarla yılın farklı dönemlerinde farklı şehirlere seyahat talebi oluşturmayı ve turizmin ekonomik katkısını daha geniş kesimlere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE, GSTC KRİTERLERİNE GÖRE SERTİFİKALANDIRILAN KONAKLAMA TESİSİ SAYISINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Turizmde ziyaretçilere sunulan deneyimin niteliği ve turizmin ekonomik değeri kadar doğal ve kültürel varlıkların korunmasının da önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, COP31 kapsamında düzenlenen Turizm ve Kültürel Miras Günü’nde iklim değişikliğinin turizm sektörü ve kültürel miras üzerindeki etkilerini ele aldıklarını hatırlattı.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yürütülen programın sonuçlarını paylaşan Ersoy, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’de 20 binin üzerinde konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını açıkladı. Bu tesislerden 2 bin 650’den fazlasının bütün kriterleri karşılayarak üçüncü aşama sürdürülebilir turizm sertifikasına hak kazandığını bildirdi.

Ersoy, Türkiye’nin GSTC kriterlerine göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada ilk sırada yer aldığını, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılamasını hedeflediklerini söyledi.

Kıyıların korunması ve turizm bölgelerinin altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların sürdüğünü belirten Ersoy, 2026 yılında 580 plajın Mavi Bayrak almaya hak kazandığını ve Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sırada bulunduğunu kaydetti. Ersoy, Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırıldığını ve tesise bağlı altyapının güçlendirildiğini de bildirdi.

KONAKLAMA VERGİSİ 2027 SONUNA KADAR YÜZDE 1, İSTİHDAM DESTEĞİ 2028’E KADAR

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından turizm sektörüne yönelik açıkladığı iki düzenlemeyi de sektör temsilcileriyle paylaştı.

Konaklama vergisinin 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edeceğini belirten Ersoy, Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteğinin ise 2028’e kadar uzatılacağını bildirdi.

Her iki düzenlemenin de işletmelerin maliyetlerini yönetmelerine ve istihdamı korumalarına katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Ersoy, turizm sektörüne verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Ersoy, kongrede ortaya konulacak önerilerin ve kurulacak yeni iş birliklerinin Türkiye turizminin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.