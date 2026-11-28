Antalya hava durumu, 28 Kasım Cumartesi günü için canlı, doğrulanmış tahmin verisi olmadan kesin biçimde aktarılamıyor. Bu değerlendirme, Antalya’nın kasım sonundaki genel iklim özelliklerine dayanıyor. Gün içindeki koşullar ilçelere göre değişebilir.

Kasım sonunda Antalya’da gündüzler çoğunlukla ılık geçer. Sabah saatleriyle akşamlar daha serin olabilir. Gündüz sıcaklığı 18-22 derece, gece sıcaklığı 10-15 derece civarında seyredebilir. Bu değerler mevsim normalleriyle uyumludur.

Bugünkü hava nasıl diye merak edenler, güneşli ya da parçalı bulutlu aralıklarla karşılaşabilir. Kıyı kesimlerinde bulutlar artarsa kısa süreli, yerel yağış görülebilir.

Dışarı çıkarken akşam serinliğini hesaba katın. Gündüz hava ılıman olsa da akşam sıcaklık düşebilir. İnce bir ceket, akşam saatlerinde rahat etmenizi sağlar. Yağış ihtimali olan yerlerde şemsiye taşımak, planlarınızı kolaylaştırır.

Önümüzdeki günlerde Antalya’da mevsime uygun ılık gündüzler, serin geceler beklenebilir. Bulutluluk zaman zaman artabilir. Bazı ilçelerde kısa süreli yağmur görülebilir. Başka bölgelerde hava daha açık kalabilir.

Seyahat ya da açık hava planı öncesinde güncel yerel tahmini kontrol edin.