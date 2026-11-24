Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu, pazar günü saat 16.00 sıralarında arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Ali Göksu (37), yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı.

YARDIM ÇAĞIRMAK İÇİN GİTTİ BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Göksu’nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pazar gününden bu yana dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen arama çalışmalarında Göksu’ya ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün arama çalışmalarına katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekibi, Göksu’nun cansız bedenine baraj gövdesinin önünde bulunan su birikintisinde, yosunların altında ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Göksu’nun cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet Ali Göksu’nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı M.K.’nın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır