Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin 9 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Girne Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Mehmet Mannaş'ın açıklamaları dikkat çekti. Mannaş, gemideki hasarın 400 TL'ye satın alınan yapıştırıcıyla onarıldığını ve geminin onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında yolcu taşımacılığı yapan gemi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra batmıştı.

Faciada 27 kişi yaşamını yitirirken, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşılamamıştı.

9 ŞÜPHELİ İÇİN 3 AY TUTUKLULUK TALEBİ

Gemi kazasına ilişkin 9 şüphelinin yargılanmasına Girne Kaza Mahkemesinde devam edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen 9 şüpheli hakkında iddia makamı, 3 ay tutukluluk kararı verilmesini talep etti.

400 LİRALIK YAPIŞTIRICIYLA ONARILDIĞI İDDİASI

Duruşmada soruşturmaya ilişkin bilgi veren polis yetkilisi Mehmet Mannaş, gemideki hasarın 400 TL'ye satın alınan yapıştırıcı kullanılarak giderildiğini öne sürdü.

Mannaş, söz konusu onarım işleminin ardından yolcu gemisinin 79 sefer gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Öte yandan geminin kara kutusundan 57 günlük veriye ulaşıldığı ve mahkemeye 27 delil sunulduğu açıklandı.

İKİNCİ KAPTANIN İKİ KEZ UYARIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

İkinci kaptanın avukatı ise müvekkilinin olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek geminin sefere çıkmamasını istediğini ileri sürdü.

Avukat ayrıca ikinci kaptanın yolculuk sırasında iki kez geri dönülmesi yönünde uyarıda bulunduğunu iddia etti.

KURTARMA OPERASYONUNUN DA ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savunan şüphelilerin avukatları, gemiye yönelik teknik denetimlerin yanı sıra ilgili kurumların sorumluluklarının ve kurtarma operasyonunun da araştırılmasını talep etti.

Mahkeme, delillerin değerlendirilmesine ve kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin gün içerisinde dinlenmesine karar verdi.

Gemi faciasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır