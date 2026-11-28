Aydın hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış, güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık, yağış ihtimali ya da rüzgâr hakkında kesin bilgi vermem doğru olmaz. Bugünkü hava nasıl diye plan yapıyorsanız, evden çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Bu, yağış ve akşam sıcaklığı açısından faydalı olacaktır.

Kasım sonlarında Aydın’da gündüzler görece ılıman olabilir. Sabah, akşam saatleri daha serin geçebilir. Bu bilgiler, 28 Kasım’a ait kesin tahmin değildir. Gün içindeki koşullar değişebilir. Dışarı çıkarken ince bir ceket bulundurun. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış tahmin olmadan sıcaklık ya da yağış beklentisi belirtmek mümkün değil. Planlarınızı yaparken birkaç günlük yerel tahmini takip edin. Açık havada uzun süre kalacaksanız, tahmini yeniden kontrol edin. Hava serinlediğinde kullanabileceğiniz bir üst giysi almak iyi bir önlem olacaktır.