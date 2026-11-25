Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına 12 gün arayla gelen şehit haberlerine değinerek başlayan Erdoğan'ın gündeminde kadına yönelik şiddetle mücadelede atılan adımların yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci de vardı.
İKİ İLDEN ŞEHİT HABERLERİ: "NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Eskişehir ve Malatya'da 12 gün arayla kaza kırıma uğrayan helikopterlerin neden düştüğü araştırılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ"
- Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, alçaklıktır. Kadınları eğitimden yoksun bırakan her uygulama şiddet türüdür. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.
"HALA ÇÖZMEMİZ GEREKEN MESELELER VAR"
- Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması günün her saati şiddet mağduru kardeşlerimize hizmet veriyor. Hala çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ: İZLEME KOMİSYONU YAKINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"
- Cumhur İttifakı olarak bundan iki sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projesinde önemli mesafeler aldık. Hakurk'ta 14 mağara daha boşaltıldı. Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'muz inşallah yakında çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz, tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.
"MUHALEFET MIZIKÇILIK YAPIYOR, YAN ÇİZİYOR"
- Kimi muhalefet partileri çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Oysa ki biz ilk günden beri daima ilkeli ve tutarlı davrandık. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur.
"SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞIRSA TÜRKİYE KAZANIR, HEPİMİZ KAZANIRIZ"
- Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda son derece kararlıyız. Şunu herkes çok iyi bilsin ki Türkiye'nin kaybettiği, gençlerin, kadınların kaybettiği bir ortamda hiç kimse kazanamaz. Süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Biz kazananın Türkiye olacağına, 86 milyon ferdiyle Türk milleti olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.