Bolu Yedigöller'e dün Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel günübirlik gezi düzenlenmişti. Araçtan akşam saatlerinde haber alınamamış ve arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Saatler süren arama çalışmalarının ardından çocuklar ve personel sağ olarak bulunmuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir takım iddialar ve çarpıtılmış haberler servis edilmişti. Bakan Göktaş olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş şunları ifade etti:

"Dün Bolu’da yaşanan elim hadisenin ardından 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim kavuşmanın, sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip etti. Gece saat 02.17’de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik.

Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz.

Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2’si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum.

Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkânlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum.

Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkânlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasî istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."