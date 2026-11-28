Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Tasulas'ı İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı. İki lideri heyetleri eşlik etti.

İSTANBULDA ERDOĞAN-TASULAS GÖRÜŞMESİ

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler, azınlıklara yönelik detaylar ve Ege-Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarı ele alındı. Konuyla ilgili açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

ÖNEMLİ MESELELER ELE ALINDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

EGE VE AKDENİZ İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanımız, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye’nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti."