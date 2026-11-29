Bakan Yumaklı, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisine yönelik dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

BAKAN YUMALI'DAN YENİ PARTİLİ ÖZLALE'YE SPK YANITI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı şunları söyledi;

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Gübretaş Genel Müdürü olduğum döneme ait hisse hareketleri ve SPK cezaları iddiası üzerinden, kurumsal güvene dair eleştiri maskesine gizlediğiniz, aslında sizin de basit bir açık kaynak araştırmasında bulabileceğiniz, olmayan bir hususu varmış gibi söylediğiniz iftiralarınız oldu. Bulunduğumuz kamu görevlerinde asıl olan; sözü havada bırakmak değil, hakikati resmi kayıtlarla, belgelerle ortaya koymaktır. Şahsıma ve geçmişte görev yaptığım kurumun itibarına yönelik dile getirdiğiniz ve kafalarda soru işaretleri oluşturmayı hedefleyen yalanlarınıza karşı gerçekler şu şekildedir: Sadece iddia ettiğiniz tarihler olan 2019-2020 yıllarında değil; görev yaptığım Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında; şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur" ifadelerini kullandı.



Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MAKAMLAR GEÇİCİ, DEVLETİN İTİBARI İSE KALICIDIR"

Bakan Yumaklı, 2019'da Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatının Gübretaş'a devredilmesi sürecine ilişkin, "Bu süre zarfında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) her detayı ile mevcut olan ve herkese açık bilgilerden de görüleceği üzere; hukuki ihtilaf nedeniyle atıl bekleyen Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatı, yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmen Gübretaş'a devredilmiştir. Sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin tüm süreçler KAP üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyurulmuştur. Dolayısıyla hisse senetlerindeki değer artışı manipülatif değil, şirket mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklanmıştır.

Bizim anlayışımızda makamlar geçici, devletin ve kurumların itibarı ise kalıcıdır. Resmi bültenlerde ve KAP kayıtlarında tüm açıklığıyla duran bu somut gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, en başta yüce Meclis'in ciddiyetine yakışmamaktadır" açıklamasında bulundu.

"NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ?"

Bakan Yumaklı, söz konusu iddiaları mesnetsiz ithamlar olarak nitelendirirken, iddialarla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını bildirdi. Yumaklı , Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'ye şu soruları sordu:

"Ne görev yaptığım dönemde ve ne de sonrasında, Gübretaş'ın herhangi bir manipülasyon veya benzeri bir konuda ceza almadığını bildiğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Bunları açık kaynaklardan teyit edebileceğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Milletvekilliği ve meclis kürsüsü, size sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı mı veriyor? Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız olmayan SPK ceza belgelerini yayınlamayı düşünüyor musunuz?"





Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır