Balıkesir hava durumu için 28 Kasım 2026 tarihine ait doğrulanmış, güncel meteoroloji verisine erişemiyorum. Bu yüzden bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini veya rüzgârın şiddetini kesin bilgi gibi paylaşmam doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net bir tahmin veremem. Balıkesir’de kasım sonu hava koşulları genellikle değişken olabilir. Gün içinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Yağış ve rüzgâr uyarılarına özellikle dikkat edin.

Önümüzdeki günlerin hava durumu hakkında güvenilir tahmin paylaşmak için güncel meteoroloji verileri gerekir. Kasım sonunda sıcaklık, yağış koşulları kısa sürede değişebilir. Tek bir genel değerlendirmeye dayanarak plan yapmak yanıltıcı olabilir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız mevsime uygun bir ceket alın. Yağış ihtimali görünüyorsa şemsiye bulundurun. Yolculuk öncesinde tahmini yeniden kontrol edin.