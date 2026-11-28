Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindiren haber geldi.

Bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını, 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

KURTARILAN ÇOCUKLARI BAKAN GÖKTAŞ KARŞILADI

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere Bolu’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağ salim bulunan kız çocuklarını karşıladı. Bakan Göktaş’ın çocuklara sarıldığı anlar objektiflere yansıdı.

GÜZEL HABERİN GELDİĞİ O AN!

Göktaş, çocukların bulunduğu haberi geldiğinde yaşadıkları mutluluğu anlatarak birbirlerine sarıldıklarını söylerken, söz konusu güzel haberin alındığı anda yaşanan mutluluk ise kameralara yansıdı.

13 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Bakan Göktaş, çocukları ve görevlileri taşıyan aracın bataklığa saplandığını, 13 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirti.