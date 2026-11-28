Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU, EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbarın ardından jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere ilgili kurumlar harekete geçti. Çalışmaların koordinasyonu için Bolu'da kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma faaliyetlerine Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaları takip etmek üzere Bolu'ya gelerek İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul'dan Bolu'ya gelerek arama kurtarma sürecine ilişkin son durumu takip etti.

Çalışmalara 55 ekip ve 204 personel katıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sahada görev aldı.

30 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILDI

Son GPS sinyalinin alındığı nokta esas alınarak geniş bir alana yayılan arama çalışmalarında yaklaşık 30 kilometrelik saha tarandı. Ekipler, ormanlık alanda karadan arama yaparken AFAD dronlarıyla da havadan görüntü alındı.

Aramalara AFAD'a ait insansız hava aracı (İHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ve Bayraktar Akıncı da destek verdi. Mobil baz istasyonları bölgeye gönderilerek telefon sinyallerinin güçlendirilmesi ve iletişim kurulabilmesi için çalışma yürütüldü.

Aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde de durularak özellikle sarp yamaçlar ve uçurum çevreleri kontrol edildi.

SOĞUK, BUZLANMA VE İLETİŞİM SORUNU ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Yedigöller'in sık orman örtüsü, engebeli arazi yapısı ve derin vadileri arama çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava ve buzlanma da ekiplerin ilerlemesini güçleştiren etkenler arasında yer aldı.

Çocukların cep telefonlarının bulunmadığı, yanlarında bulunan 2 refakatçi ile şoförün telefonları üzerinden iletişim kurulmaya çalışıldığı belirtildi.

ARAÇ YIĞILCA'DA ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Saatler süren çalışmaların ardından araç, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

"ÇORAPLARI ISLANMASIN DİYE AYAKLARINA POŞET BAĞLAMIŞLAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunmasının ardından yaşadığı mutluluğu anlattı. Bakan Göktaş, "Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların o durumda neler hissede bileceklerini bizlerde derinden hissettik. Bir annenin ve babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil, onların endişe dolu dakikalarını bizde burada yaşadık. Onların bulunması bizleri duygulandırdı hem de mutluluk verdi. Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Bataklığa saplanmışlar ve hepsi biraz çabalamış, aracı itmeye çalışmışlar ve ayakkabıları çamur içerisindeydi ve çorapları ıslanmasın diye de ayaklarına poşet bağlamışlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı, çocukların bir azmi var. Ayrıca bakım personelimiz çok tecrübeli özellikle akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler görünme durumuna karşı. Etrafa bakınmışlar ama çok hızlı karanlık çökünce biraz endişeli bir süreç olmuş ama ‘devletimiz bizi arıyordur' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. Çok korkmuşlar ve bizde onlar kadar korktuk. Kocaeli Valiliği'nden haber alındıktan sonra devletin tüm kurumlarıyla ivedi bir şekilde intikal edilmiştir. Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk" dedi.

"ONLARIN GÖZYAŞLARINA BEN DAYANAMIYORUM, EVLATLARIMIZA KAVUŞTUK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Araç geri dönüş yolundan ziyade daha hızlı dönmek için başka bir yol kullanmış ve o yolda çamura saplanmış ve zorluk yaşamışlar. Buradan giden arkadaşlarımız Yığılca yolunda izleri takip ederek buldular. Biz her türlü ihtimali düşündük ve birkaç ihbar gelince biz umutlandık. Devletimiz var olsun izleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada devlet korumasında olan çocukların kurtarılması ayrı bir sorumluluktu. Biz çok heyecanlıyız ve duygularımızı yaşıyoruz onlar bizim evlatlarımız. Onları bulmanın kendi evladımızı bulmaktan hiş bir farkı yok. Onların korkma hali bizi daha çok korkuttu. "Bulundu" haberi geldiğinde birbirimize sarıldık. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır