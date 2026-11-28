Gece boyunca sık sık uyanmak, uykuya dalmakta güçlük çekmek veya sabah yorgun kalkmak birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Uyku kalitesini etkileyen faktörler arasında yaşam alışkanlıkları ve sağlık durumu kadar beslenme düzeni de bulunuyor. Yeni bir araştırma ise D vitamini seviyeleri ile uyku süresi arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Bulgular, düşük D vitamini düzeylerinin uyku düzeniyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

D VİTAMİNİ SEVİYESİ YÜKSEK OLANLAR DAHA UZUN UYUDU

Araştırmacılar, orta ve ileri yaştaki 460 yetişkinin kan testi sonuçlarıyla uyku verilerini inceledi. Elde edilen sonuçlara göre D vitamini seviyesi en yüksek grupta bulunan kişiler, seviyesi en düşük olanlara kıyasla her gece yaklaşık 20 dakika daha uzun uyudu.

D vitamini eksikliği bulunan katılımcıların uyku süresi ise vitamin düzeyi normal olan kişilere göre ortalama 23 dakika daha kısa ölçüldü. Araştırmada yalnızca uyku süresi değil, gece boyunca uyanık geçirilen zaman da değerlendirildi. D vitamini seviyesi yüksek olan kişilerin gece uyanık kaldıkları sürenin daha kısa olduğu görüldü.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI BAZI GRUPLARDA DAHA BELİRGİN

Çalışmada D vitamini ile uyku arasındaki ilişkinin siyahi katılımcılarda daha güçlü olduğu da tespit edildi. Araştırmacılar, elde edilen bulguların D vitamini düzeyleri ile uyku sağlığı arasındaki bağlantının daha kapsamlı araştırılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden uyku araştırmacısı Adam Spira, D vitamini seviyelerinin artırılmasının uyku sağlığını iyileştirip iyileştiremeyeceğinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini ifade etti.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ UYKUSUZLUĞA DOĞRUDAN NEDEN OLUYOR MU?

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarına rağmen uzmanlar, düşük D vitamini seviyelerinin doğrudan uyku sorunlarına neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Çalışma, iki durum arasında bir ilişki olduğunu ortaya koysa da neden-sonuç bağlantısını kanıtlamıyor.

Ayrıca araştırmacılar, katılımcıların D vitaminini besinlerden, güneş ışığından veya takviyelerden hangi oranda aldığını belirleyemedi. Bu nedenle vitamin takviyesi kullanmanın uyku süresini artıracağı sonucuna da ulaşılamıyor.

Dief ei Chen ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen araştırma, The Journals of Gerontology: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences dergisinde yayımlandı. Çalışma, D vitamini düzeyleri ile uyku arasındaki ilişkinin farklı kaynaklardan alınan vitamin miktarları ve diğer sağlık faktörleri dikkate alınarak araştırılması gerektiğine işaret ediyor.