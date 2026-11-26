Araştırmacılar, orta yaşlı ve ileri yaştaki 460 yetişkinin kan tahlillerini ve uyku verilerini inceledi. Araştırma sonucunda D vitamini seviyesi en yüksek olan kişilerin, seviyesi en düşük olanlara kıyasla gecede yaklaşık 20 dakika daha uzun uyuduğu görüldü.

D vitamini eksikliği bulunan kişilerin ise normal seviyeye sahip olanlara göre ortalama 23 dakika daha az uyuduğu belirlendi.

UYKU KALİTESİYLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Araştırmada D vitamini ile uyku arasındaki ilişkinin siyahi katılımcılarda daha güçlü olduğu görüldü. Ancak bilim insanları, elde edilen sonuçların D vitamini eksikliğinin doğrudan uyku sorunlarına neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.

Ayrıca katılımcıların D vitaminini besinlerden, güneş ışığından ya da takviyelerden hangisiyle aldıkları da belirlenemedi.

Araştırmanın kıdemli yazarı, D vitamini seviyesini artırmanın uyku sağlığını iyileştirip iyileştirmediğinin daha kapsamlı araştırmalarla incelenmesi gerektiğini belirtti. Bilim insanları, ilerleyen çalışmalarda D vitamininin hangi kaynaktan alınmasının uyku üzerindeki etkisinin farklılaşıp farklılaşmadığını da araştırmayı hedefliyor.