Bursa hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait güncel ölçüm verilerine erişemiyorum. Saatlik tahmin verileri de mevcut değil. Bugünkü sıcaklık ya da yağış ihtimali hakkında kesin bilgi veremiyorum. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna belirli bir sıcaklıkla yanıt vermek yanıltıcı olabilir. Belirli bir hava olayı belirtmek de yanıltıcı olabilir.

Kasım sonunda Bursa’da hava genellikle serin, değişken seyreder. Sabah, akşam saatleri gündüze göre daha soğuk hissedilebilir. Gün içinde dışarı çıkacaklar katmanlı giyinebilir. Olası yağışa karşı şemsiye bulundurmak yararlı olur. Yola çıkmadan önce güncel tahmini kontrol etmek iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için doğrulanmış tahmin bulunmuyor. Sıcaklık değişimini ya da yağış ihtimalini söylemek mümkün değil. Sonbahar sonundaki değişken koşullar planları etkileyebilir. Güncel tahmini yeniden kontrol etmek, hazırlıklı olmayı kolaylaştırır. Bu kontrol, özellikle uzun süre dışarıda kalacaklar için önem taşır.