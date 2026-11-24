Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde yaşanan 9 ayrı evden toplamda 2 milyon lira değerinde hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ, ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Bu kapsamında yaklaşık 90 güvenlik kamerasına ait görüntü inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin D.U., S.U., Z.U. ile yaşı küçük Y.A. ve U.U., C.T. olduğunu belirledi.

YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği ve kaldıkları evlerde gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları tespit edildi.

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLMEE YAKALANDI

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde 3 farklı adres ile 15 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda D.U., yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Hırsızlık suçlarından arandığı belirtilen S.U. ve yaşı küçük Y.A. ile şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U. hakkında ev hapsi, Z.U. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Y.A. ve C.T. hakkındaki işlemlerin sürdüğü, diğer yaşı küçük şüpheli U.U.’nun yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır