Konya’da caddenin karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki kadın, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Y.B. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen A.B.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü ise kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araç otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.