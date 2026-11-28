Samsun’un İlkadım ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar Mahallesi Müftü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çelenkoğlu idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere düşerek yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.