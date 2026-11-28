Olay, Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Dönmez'in cenazesi morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır