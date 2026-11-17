Ermenistan’da bir televizyon kanalında yayınlanan programda siyasi değerlendirmeler yapılırken gazeteci Boris Muradzi ile siyaset bilimci Harutyun Mkrtchyan arasındaki görüş ayrılığı giderek büyüdü. Tartışmanın kişisel hakaretlere dönüşmesiyle birlikte ortamın havası değişti.

Mkrtchyan'ın gazeteci Muradzi'nin anne ve babasını hedef alan ağır sözleri, gerilimi tırmandıran gelişme oldu.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Ailesine yönelik sözlere tepki gösteren Muradzi, daha fazla dayanamayarak Mkrtchyan'ın üzerine yürüdü. İki isim arasında başlayan fiziksel müdahale kısa sürede karşılıklı yumruklaşmaya dönüştü.

Stüdyoda bulunan sunucu ve diğer konuklar kavgayı durdurmak için araya girmeye çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Canlı yayın sırasında yaşanan arbede üzerine stüdyoya güvenlik görevlileri girdi. Birbirinden uzaklaştırılan iki ismin kavgası nedeniyle programın yayınına ara verildi.