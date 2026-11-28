Konya’nın Emirgazi ilçesinde çiftliğe giren kurt, bir koyuna saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir koyun telef oldu.

Olay, yaklaşık iki hafta önce sabaha karşı ilçeye bağlı Kepez mevkisinde Bekir Kaymak’a ait çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tel örgüyü aşarak çiftliğe giren 3 kurt, ağıldaki koyunlara saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre kurtlardan ikisi, çiftlikte bulunan iki köpeği koyunların bulunduğu alandan uzaklaştırırken, diğer kurt koyunların arasına girdi. Koyunlar kaçışmaya başlarken, kurtlardan biri koyunlardan birini yakalayarak telef etti. Olay gün ağarmasının ardından ortaya çıktı. Çiftli sahibi Bekir Kaymak, "Kurt saldırısı oldu. İki kurt çiftliğin diğer tarafından köpekleri aldatarak başka tarafa çekti. Köpeksiz kalan çiftçiliğimize diğer tarafından büyük ihtimalle tellerin üstünden atlayıp gelen kurt ise bir koyunumuzu telef etti. Köpeğimizin birinin erken gelmesiyle olayın daha da büyümesini önlendi. Bütün üretici kardeşlerimizin dikkat etmesini isterim" dedi.

Görüntülerde, koyunun saldırıdan kurtulamadığı görülürken, çiftlikte bulunan atın sağa sola hareket ettiği anlar yer alıyor.