TP-OTC’nin daveti üzerine Çaycuma 7-12 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar, İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse’nin de katılımıyla Filyos Limanı’nı gezdi. Ziyarette çocuklara doğal gaz üretim süreçleri anlatıldı.

ÇOCUKLAR SONDAJ GEMİSİNİ YAKINDAN TANIDI

Enerji filosundaki gemilerin bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü Bakım Merkezi’ni gezen çocuklar, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklar daha sonra bölgedeki doğal gaz çalışmalarında görev alan Kanuni Sondaj Gemisi’ni yakından görme fırsatı buldu.

Yetkililer, çocukların enerji teknolojilerini yerinde tanımasına imkân sağlayan ziyaret için TP-OTC’ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır