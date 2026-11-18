Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız.

"GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR"

Gazze'de havaların soğumasıyla birlikte insani bir kriz yaşanıyor. Altlarına sığınacakları bir çadır bile kalmamış soğuktan tir tir titreyen o Gazzeli yavruların hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. Gazze'de katliam suikast ayrımcılık tecrid tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. İslam alemi öz eleştiride bulunmalı

Başkaları gözleri ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.

Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, insanlık görevimiz neyse onu yerine getirmeye devam edeceğiz.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım, grup toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum. AK Parti, siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. AK Parti, değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. 3 Kasım seçimleri, milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de ise Türkiye, o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarihî seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. Hükümetin göreve başlamasının birinci gününde, Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim. "Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bu günü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihî bir gün. Bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz için, her birimizin bireysel hikâyesi açısından da anlamlı bir gün.

Dar politik hesaplarla, bireysel hedeflerle değil, memleketin ve milletin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla ilerledik. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Makus talihimizi birlikte değiştirdik. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık, aziz milletin çalışkanlığına inandık ve bu hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık.

"AK PARTİ'DE ESAS OLAN İSİMLER DEĞİL, HİZMET AŞKIDIR"

Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecan ve coşkuyu yaşıyoruz. 24 sene önce millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz var; o da Türk milletidir. Şu gerçeği buradan bir kez daha hatırlatayım, bu partide teşkilatta AK Parti'de önemli olan isimler değil, unvanlar değildir, makamlar değildir, bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece vasıtadır. AK Parti'de esas olan hizmettir. Millete hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır bu aşkı diri tutmaya çalışıyoruz. Bunda en küçük bir gerileme olmayacak. Millete hizmet mücadelesinde aramıza kimse giremeyecek, Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenenlerle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak. Eğer aramızda yorulan nefesi kesilen şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.

"17 MİLYON EMEKLİYE İYİLEŞTİRMEYİ SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu sıkıntılar ilk fırsatta gidermek istediğimizi belirtmiştik. Bir önceki kabine toplantımızda irademizi ortaya koyduk. Hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyuyla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meselesi değerlendiriyoruz. 17 milyonu emekliyi kapsayan iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz.

"FON SÜRECİ ŞEFFAF YÜRÜTÜLÜYOR"

Yakın takibimizde olan bir diğer konu fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelerdir. Son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir. Ara ödemelerde 2 ay gibi sürede önemli mesafe katettik. Alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verildi. 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı.

Yatırımcılara yapılan ödemelerin tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bütün ödemeler devletimizin kasasından, milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir.

Piyasa düzenbazlıkları için de gerekli tüm adımlar atılıyor. Yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı. Firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takip yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemeyi hafta başında tamamladı.

Fon soruşturmasında şimdiye kadar 136 kişi tutuklandı. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır.

Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez."