Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEK LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

Açıklama şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye ile Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni iş birliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara’daki Liderler Zirvesi’nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır