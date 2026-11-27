Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Arzu Ercan, “Bacaklarımız dolaşım sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sağlıklı yaşlanmayı yalnızca kalbi korumak olarak düşünmemeli; bacaklarımızın kas ve damar sağlığına da özen göstermeliyiz. Baldır kasları yürüyüş sırasında kasılıp gevşeyerek toplardamarlardaki kanın kalbe dönüşünü desteklediğinden dolayı vücudun ‘ikinci kalbi’ olarak da adlandırılıyor” diyor.

VÜCUDUN ‘İKİNCİ KALBİ’ GİBİ ÇALIŞIYOR!

KVC Uzmanı Dr. Arzu Ercan damar sağlığı, damar yaşı ve Vascular Wellbeing (damar iyilik hali) hakkında bilgiler verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Son yıllarda insan ömrünün uzamasıyla birlikte sağlıklı yaş alma her zamankinden fazla önem kazanıyor. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için de; kalp, metabolizma, beslenme ve uyku kadar damarların sağlığı da kritik rol oynuyor. Zira, damar sistemi vücudun her noktasına oksijen ve besin taşıyor ve bu sistemde olası bir bozukluk, hareket kapasitesini, günlük enerjiyi ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzının, masa başında saatlerce oturmanın ya da gün boyu ayakta durmanın bacaklarda ağırlık, ağrı ve şişlik hissini artırabildiğini vurgulayan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ercan şöyle konuşuyor: “Düzenli yürüyüş yapmak, kişiye uygun egzersizlerle hareketi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve baldır kaslarının gücünü korumak toplardamar dolaşımını da destekler. Baldır kasları yürüyüş sırasında kasılıp gevşeyerek toplardamarlardaki kanın kalbe dönüşüne katkı sağlar. Bu nedenle baldır kaslarına vücudun ‘ikinci kalbi’ de denilmektedir. Sağlıklı yaşlanmak için yalnızca kalbin değil, damarların ve bizi gün boyunca taşıyan bacakların da korunması gerekir. Bu nedenle damar hastalıklarını yalnızca ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine riskleri erken belirleyerek damar sağlığını korumayı amaçlayan “Vascular Wellbeing”, yani ‘damar iyilik hali’ yaklaşımı günümüzde giderek önem kazanmaktadır.”



DAMAR SAĞLIĞINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Vascular Wellbeing; damar sağlığını yalnızca varis veya dolaşım bozukluğu geliştiğinde ele almak yerine koruyucu sağlık uygulamaları, erken değerlendirme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve gerektiğinde kişiye özel tedavilerle birlikte değerlendiren bütüncül bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yaklaşımda kişinin damarlarının mevcut durumu, gelecekte karşılaşabileceği riskler ve daha sağlıklı, hareketli bir yaşlılık için değiştirebileceği alışkanlıklar birlikte ele alınıyor. Gerekli durumlarda damar cerrahisi, beslenme, fizyoterapi ve endokrinoloji gibi farklı alanların birlikte çalışması; özellikle kronik bacak şişliği, toplardamar hastalıkları, lipödem ve lenfödem sorunu yaşayan kişilerin daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

DAMAR YAŞINIZ TAKVİM YAŞINIZDAN FARKLI OLABİLİR

Takvim yaşı kaç yıldır yaşadığımızı gösterirken, damarların yapısı ve işlevi kalp-damar sağlığı açısından farklı bilgiler verebiliyor. Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, diyabet, kolesterol yüksekliği, hareketsizlik ve kronik metabolik sorunların damarların sağlığını olumsuz etkileyebildiğini vurgulayan Dr. Arzu Ercan, bu nedenle aynı takvim yaşındaki iki kişinin damarlarının durumunun birbirinden farklı olabidiğini söylüyor. ‘Damar yaşı’nın tek bir test sonucuyla kesin olarak belirlenemeyeceğine dikkat çeken Dr. Ercan, “Damar sertliği, damar duvarının esnekliği ve damarların iç yüzeyinin işlevi gibi ölçümler, kişinin diğer sağlık riskleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Buradaki amaç tek bir sayı üzerinden gençleşme vaadinde bulunmak değil; değiştirilebilecek riskleri erken dönemde belirlemek ve doğru şekilde yönetmektir” diyor.

KADINLARDA DAMAR SAĞLIĞINA ÖZEL TAKİP GEREKEBİLİR

Kadınların damar sağlığı; ergenlik, gebelik, doğum sonrası dönem ve menopoz gibi hormonal ve fiziksel değişimlerin yaşandığı dönemlerden etkilenebiliyor. Gebelikte kan hacminin artması ve toplardamarlar üzerindeki basıncın yükselmesi varis gelişimini kolaylaştırabilirken, menopoz döneminde yaşlanma, hormonal değişimler ve diğer kalp-damar risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bunların yanında kadınlarda sık karşılaşılan üç önemli tablo olduğunu belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ercan şöyle konuşuyor: “Venöz yetmezlik; bacaklarda ağırlık, şişlik, ağrı ve zamanla cilt değişikliklerine yol açabilir. Lipödem; özellikle kadınlarda görülen, ağrı, hassasiyet ve orantısız yağ dokusu artışıyla karakterize kronik bir durumdur. Lenfödem ise; lenfatik sistemin taşıma kapasitesindeki bozulmaya bağlı gelişen, uzun süreli takip gerektirebilen bir şişlik tablosudur. Bu hastalıkların belirtileri bazen birbirine benzeyebilir ve bazı hastalarda birden fazlası birlikte bulunabilir. Bu nedenle Women’s Vascular Wellbeing yaklaşımında doğru tanı, ayrıntılı muayene ve uygun hastalarda Doppler ultrason değerlendirmesi önemli bir yer tutar.”