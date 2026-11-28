28 Kasım Cumartesi günü için Denizli hava durumuna ait anlık ölçüm veya doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net dereceyle veya saatlik tahminle yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonunda Denizli’de genellikle sonbahar serinliği hissedilir. Sabah saatleri daha soğuk geçebilir. Akşamları da hava serinleyebilir. Gün ortası görece ılıman olabilir. Bulutlanma görülebilir, yağış ihtimali de bulunabilir.

Dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalacaksanız katmanlı kıyafetler tercih edin. Bu kıyafetler, sıcaklık değişimine uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yağış ihtimaline karşı şemsiye bulundurmak hazırlıklı olmanızı sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için doğrulanmış bir tahmin bulunmuyor. Sıcaklıkların nasıl değişeceğini söylemek mümkün değil. Yağışın hangi gün etkili olacağı da kesin olarak belirtilemez. Denizli’de kasım sonundaki koşullar değişken olabilir. Günlük tahminleri takip etmek, planları sabah-akşam sıcaklık farkına göre yapmak güvenli bir yaklaşımdır.