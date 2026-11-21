21 Kasım 2026 Cumartesi günü Diyarbakır'da hava durumu, kış mevsiminin yaklaşımını hissettiriyor. Bugün bölge halkı serin bir atmosferle karşılaşıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgârlar soğuk havayı hissettiriyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik daha belirgin. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz artıyor. Akşam saatleri ise serin hava tekrar hissediliyor. Dışarı çıkacak olanların kat kat giyinmesi faydalı olacaktır. Diyarbakır'da hafif bulutlu bir gün geçirileceği söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha değişken bir seyir izleyecek gibi görünüyor. Pazar günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor. 18 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. Günlük aktivitelere çıkacakların kalın giysiler bulundurması önemli olacak. Pazartesi günü yerel bazda yağışlı hava sistemlerinin etkili olması mümkün. Dışarıda geçireceğiniz sürede ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bölge halkı, mevsim geçişlerinde sağlıklarına dikkat etmelidir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler tüketilmesi önerilir. Dışarı çıkarken sıcak tutacak giysilere önem vermek, hastalıklara karşı bir önlem olacaktır. Ayrıca, havanın ani değişkenlik göstermesi nedeniyle bir şemsiye taşımak akıllıca bir tercih olabilir.

Diyarbakır'da 21 Kasım Cumartesi günü serin bir hava ile karşı karşıyayız. İlerleyen günlerde hava durumu daha fazla değişebilir. Hava tahminlerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınıza dikkat edin. Soğuk günlerde sıcak kalmak, günlük hayatı kolaylaştırır. Ayrıca, hastalıklara karşı koruyucu bir önlem niteliği taşır.