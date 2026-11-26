Diyarbakır hava durumu, 26 Kasım 2026 tarihinde değişken bir tablo sunuyor. Bugün hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içerisinde yüksek sıcaklıklar görülebilir. Ancak akşam saatlerine doğru bir düşüş yaşanabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların giyim tercihini buna göre yapmaları faydalı olacaktır. Havanın serinlemesiyle hafif bir ceket veya hırka taşımak iyi bir seçenek olabilir.

Bugün hava durumu merak edenleri hoş bir sürpriz bekliyor. Güneş, gün içerisinde ara ara görünebilir. Akşam saatlerine doğru bulutların artışı dikkat çekiyor. Diyarbakır'da gün boyunca birkaç saat güneşin tadını çıkarma imkanı bulunuyor. Fakat akşamları havanın soğuyacağını unutmamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerinde kalacak gibi görünüyor. Cuma ve Cumartesi günleri hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklık 15-18 derece civarına düşecek. Bu dönemde gecelerin soğumasıyla sıcaklık düşüşü hissedilir hale gelecek. Pazar günü hava biraz ısınarak 19 dereceye yükselebilir. Ancak bu durum genellikle kısa süreli bir ısınma olacak.

Hava şartları değişkenlik gösterdiğinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Gün ortasına kadar dışarıda bulunmak keyifli olabilir. Ancak akşam saatlerinde havanın bir anda soğuması rahatsız edici olabilir. Açık alanlara çıkmadan önce kıyafetlerinizi kontrol etmeniz önem taşıyor. Ani ısı değişiklikleri vücut direncinizi etkileyebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz fayda sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu araştırmalarınıza devam ederken, Diyarbakır’ın iklimini gözlemlemekte yarar var. Hava durumu ile ilgili değişikliklere hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hem keyifli hem de sağlıklı olmanızı sağlayacaktır.