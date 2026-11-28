İzmir’de Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi Aysun Doğan’ı kesici aletle yaralayan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.V. (28) isimli şüpheli, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan’ı (55) kesici aletle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan B.V., emniyete götürüldü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır