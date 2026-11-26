Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Ordu'ya gelen TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğin Ünye Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Ömer Çıraklı, dernek üyeleri ve ilçede yaşayan engellilerle buluşan Boyraz, katılımcıların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Ziyarette engelli istihdamı, engellilerin sosyal hayata katılımı, kesilen engelli ve bakım aylıkları ile engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

"ANAYASAL HAKLARI İÇİN MEYDANLARDA DA BİR ARAYA GELMELİLER"

TSD Ünye Şubesinin fiziki koşulları ve kurumsal yapısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyraz, örgütlü mücadelenin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğüm yapılar arasında Ünye şubesi beni en çok memnun eden yerlerden biri oldu. Bu kalabalığı, bu örgütlenmeyi görünce duyduğum memnuniyeti anlatmakta zorlanıyorum. Ancak bu örgütlenmeyi kamuoyuna da anlatmak gerekiyor. Arkadaşlarımız buradan ayrıldıktan sonra da omuz omuza durmalı. Anayasal hakları için gerektiğinde meydanlarda da bir araya gelmeliler. İnsanlar meydanlarda buluşmadığı, seslerini birlikte duyurmadığı müddetçe bu sorunları çözemeyiz."

"ANKARA'DAN BİLE DAHA İYİ BİR NOKTADA"

Ünye Şubesinin Türkiye'deki örnek dernek yapılarından biri olduğunu belirten Boyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ünye şubesini bugün geldiği noktada Türkiye'de örnek bir dernek. İstanbul ve İzmir'i bir kenara bırakırsak, Ankara'dan bile daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Burada kurumsal bir yapı oluşmuş. Harabe, köhne bir yer olmaktan çıkarılmış ve ciddi bir yapıya kavuşturulmuş. İnsanlar tertemiz bir ortamda oturuyor, dinleniyor, sohbet ediyor ve sordukları sorulara cevap alabiliyor. Elbette yönetimde eksiklikler olabilir. Ancak bu toplantılarda herkes eksikleri görerek kendisini düzeltmeli ve daha iyiye gitmek için çaba göstermelidir."

"BİZLERE GÜÇ VERİYOR"

TSD Ünye Şube Başkanı Ömer Çıraklı da Boyraz'ın uzun yıllardır engelli hakları konusunda yürüttüğü mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Türkiye’deki bütün engelliler için yaşamını hiçe saymış, kendi hayatından feragat etmiş, engelliler için dünyada sözcülük yapmış değerli bir büyüğümüz. Engelli hakları ile ilgili birçok söylemleri kabul görmüş, yasalaşmış bir büyüğümüzdür. Kendisine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizlere güç veriyor.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır