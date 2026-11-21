Edinilen bilgilere göre, olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. İddiaya göre Münir Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan eniştesi Ümit Ç.’ye tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine durum yetkililere bildirilirken, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ümit Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eniştesini vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vuran Münir Ç. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Münir Ç., doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır