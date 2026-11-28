28 Kasım Cumartesi 2026 için Erzurum hava durumu hakkında kesin sıcaklık, yağış bilgisi vermek güncel meteoroloji verisi gerektirir. Bu verilere şu anda erişemediğim için bugünkü koşulları doğrulanmış tahmin gibi aktaramam.

Mevsim normallerine göre Erzurum’da kasım sonu genellikle oldukça soğuk geçer. Gündüz sıcaklıkları sıfır derece çevresinde, birkaç derece üzerinde seyredebilir. Geceyle sabah saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına inmesi olasıdır. Kar yağışı ya da başka bir yağış ihtimali, güncel tahmin kontrol edilmeden kesinleştirilemez.

“Bugünkü hava nasıl?” diye merak edenlerin dışarı çıkmadan önce resmi, güncel tahmini kontrol etmesi iyi olur. Soğuğa karşı kalın giyinmek fayda sağlayabilir. Sabah erken saatlerde buzlanma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Araç kullanırken daha yavaş ilerlemek güvenli olabilir. Erzurum’da hava kısa sürede değişebildiğinden, gün içindeki planlarda esnek olmak yerinde olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için canlı tahmin olmadan kesin sıcaklık ya da yağış eğilimi söylemek doğru olmaz. Kasım sonundaki mevsim koşulları nedeniyle soğuk havanın sürmesi ihtimal dahilindedir. Gece don görülebilir. Kar ya da yağmur beklenip beklenmediğini öğrenmek için güncel yerel tahmin kontrol edilmelidir.