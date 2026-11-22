Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen gıda denetimleri kapsamında son bir haftada 271 işletme kontrol edilirken, analiz için 13 numune alındı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından 13 Kasım - 20 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık süreçte il genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 271 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sırasında ürünlerin mevzuata uygunluğunun ve güvenilirliğinin tespiti amacıyla 13 adet numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Alo 174’e gelen 19 başvuru değerlendirildi

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra tüketicilerin talep ve şikayetlerinin iletildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen bildirimler de titizlikle incelendi. Bu kapsamda bir haftalık sürede hatta ulaşan 19 başvuru ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması adına kent genelindeki gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır