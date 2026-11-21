Olay, 11 Ağustos’ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu’nda Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Bedriye Naz’ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Naz hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Midyat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Levent Naz, maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Naz, olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Olay günü eşine tokat attığını kabul eden sanık, tartışma sırasında Bedriye Naz’ın salona giderek pencereden aşağı düştüğünü, kendisini tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep eden Levent Naz, “Komşumuz H. geldiğinde çocukları alıp aşağı indirmesini istedim. Mutfakta telefonla kardeşim Yusuf'u arayıp durumu anlattığım sırada Bedriye çığlık atarak salona koştu. Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum” ifadelerini kullandı.

KOMŞUSU: "BİZE 'ONU AŞAĞI ATTIM' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen alt komşuları H.A. ise Bedriye Naz'ın ‘Yapma, dur’ diye bağırması ve çocukların ağlama sesleri üzerine üst kata çıktığını söyledi. Kapıyı çaldığında açılmadığını, polisi arayacağını söyleyince sanığın kapıyı açtığını belirten H.A., “Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi. Çocukları alıp evime indirdim. Kardeşim E. ile tekrar yukarı çıktığımızda merdivende sanıkla karşılaştık. Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım’ dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm” diye konuştu.

Olay sonrası sanığı aracına alan tanık A.A., sanığın araçta telefonla biriyle konuşurken bağırarak ‘Çocuklarım yetim kaldı, ben attım’ ifadelerini kullandığını duyunca kendisini araçtan indirdiğini söyledi.

ENİŞTESİNE 'ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN' DEMİŞ

Maktulün eniştesi tanık V.D. ise olay günü saat 19.20 sıralarında sanığın kendisini görüntülü arayarak eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini belirterek, “Sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söyledim. Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı” ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Mihdiye Çakmak da tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve kendileriyle görüşmesine engel olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

DAVA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki talebinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgular ve atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanık Levent Naz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Avukatların olay yerinde keşif yapılması ve ek delil toplanması taleplerini reddeden heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

"SANIĞA İNDİRİM UYGULANMASINI İSTEMİYORUZ"

Duruşmanın ardından maktul Bedriye Naz'ın yakınları ile ailenin avukatı Gurbet Bilbay, adliye binası önünde açıklama yaptı. Maktulün ablası Filiz Dilekçi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, “Kardeşim hayattan koparıldı. Bir anneye daha evlat acısı yaşatıldı. 4 çocuk annesiz bırakıldı. Böyle bir ölümü kabul etmiyoruz. Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz” dedi.

Avukat Bilbay da “Bedriye Naz pencereden atlamadı. Naz, pencereden atıldı. Tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Gerekli suç duyurusunda bulunacağız, eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır