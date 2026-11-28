Eskişehir hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış anlık tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, gökyüzünün durumunu ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktarmam doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuyla plan yapmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Bu kontrol, özellikle sabah veya akşam dışarı çıkacaklar için faydalı olur.

Kasım sonunda Eskişehir’de hava genellikle serindir. Sabahları, geceleri daha soğuk olabilir. Bu mevsimsel beklenti, bugünün kesin tahmini değildir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağış tahmini varsa şemsiye ya da suya dayanıklı mont bulundurun. Soğuk, rüzgârlı havalarda açıkta uzun süre kalmamaya çalışın.

29 Kasım sonrası günlere ait güvenilir tahmin bilgisi olmadan sıcaklık veya yağış beklentisi paylaşamam. Planlarınızı yaparken günlük tahmini yeniden kontrol edin. Yolculuk öncesinde sis, buzlanma ya da yağış uyarılarına dikkat edin.