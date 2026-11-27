İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bugün Hırkai Şerif Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 196 sahte pasaport ve başkaları adına düzenlenmiş 30 sahte kimlik ele geçirildi.
Ekiplerin 'Resmi belgede sahtecilik' suçuna yönelik çalışmaları kapsamında Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte ikamet izin belgeleri düzenlendiği ve bu belgelerin farklı illerde yaşayan yabancı uyruklu kişilere gönderildiği belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese bugün operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 27 zarf içerisinde başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. İş yeri sahibi C.C. (46) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.