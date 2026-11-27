İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bugün Hırkai Şerif Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenlendi.

30 ADET SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 196 sahte pasaport ve başkaları adına düzenlenmiş 30 sahte kimlik ele geçirildi.

SAHTE İKAMET İZİN BELGELERİNİN FARKLI İLLERE GÖNDERİLDİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin 'Resmi belgede sahtecilik' suçuna yönelik çalışmaları kapsamında Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte ikamet izin belgeleri düzenlendiği ve bu belgelerin farklı illerde yaşayan yabancı uyruklu kişilere gönderildiği belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese bugün operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 27 zarf içerisinde başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. İş yeri sahibi C.C. (46) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır