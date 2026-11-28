Gaziantep hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış anlık tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık, yağış ihtimali ya da rüzgâr hakkında kesin bilgi veremem. Yanıltıcı olmamak için güncel olmayan tahmin paylaşmıyorum. “Bugünkü hava nasıl?” diye plan yapanlar, dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol etmeli.

Kasım sonlarında Gaziantep’te hava genellikle serin seyreder. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık, gün ortasına göre belirgin biçimde düşebilir. Güncel tahminde serin veya yağışlı hava görünüyorsa katmanlı giyinmek fayda sağlayabilir. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye alabilirsiniz. Sabah saatlerinde yollarda dikkatli olmak da önemlidir.

Önümüzdeki günler için elimde doğrulanmış günlük tahmin bulunmuyor. Sıcaklık değişimi veya yağış beklentisi hakkında kesin öngörü paylaşamam. Planlarınızı yaparken güncel tahmini yeniden kontrol etmeniz iyi olur.