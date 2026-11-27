Sabahları çene ağrısı ve yorgunluğuyla uyanmak, baş ağrısı, diş hassasiyeti ve dişlerde aşınma ise önemli belirtiler arasında yer alıyor. Bazı kişilerde çiğneme kaslarının büyümesi nedeniyle yüz hatlarında daha köşeli bir görünüm de oluşabiliyor.

STRES DİŞ SIKMAYA, DİŞ SIKMA İSE BAŞ AĞRISINA YOL AÇIYOR

Dt. Destina Suay Sarı, “Diş sıkma sırasında çene kaslarına ve dişlere tekrarlayan, aşırı kuvvetler biniyor. Bu durum zamanla hem doğal dişleri hem de kaplama, köprü ve implant üstü protezleri olumsuz etkileyebiliyor. Erken dönemde fark edilmediğinde dişlerde aşınma ve kırıklardan çene eklemi sorunlarına kadar pek çok probleme zemin hazırlayabiliyor” diyor. Dt. Destina Suay Sarı, diş sıkmanın 6 önemli zararını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

•Dişlerde aşınma ve mine kaybı

Dişlerin sürekli ve güçlü biçimde birbirine temas etmesi, zamanla diş yüzeylerinde aşınmaya neden olabiliyor. Özellikle dişlerin çiğneme yüzeylerinde belirginleşen bu aşınmalar, diş minesinin zarar görmesine, dişlerin boylarının kısalmasına ve hassasiyet gelişmesine yol açabiliyor.

•Dişlerde çatlak ve kırıklar

Bruksizm sırasında ortaya çıkan aşırı kuvvetler, dişlerde mikro çatlaklara ve ilerleyen süreçte kırıklara neden olabiliyor. Özellikle daha önce dolgu veya kanal tedavisi uygulanmış dişler, bu kuvvetlerden daha fazla etkilenebiliyor.

•Kaplama, köprü ve implantlarda hasar

Diş sıkma yalnızca doğal dişleri etkilemiyor. Porselen kaplamalarda ve köprülerde kırılma veya çatlama, implant üstü protezlerde ise vida gevşemesi, materyal aşınması ve bazı durumlarda mekanik kırıklar görülebiliyor. Bu durum, yapılan diş tedavilerinin uzun dönem başarısını olumsuz etkileyebiliyor.



•Çene kaslarında ağrı ve büyüme

Dişleri sürekli sıkmak, çiğneme kaslarının normalden fazla çalışmasına neden oluyor. Bunun sonucunda özellikle sabahları çene kaslarında yorgunluk, ağrı ve gerginlik hissedilebiliyor. Uzun süreli ve yoğun kas aktivitesi bazı kişilerde masseter kasının büyümesine, dolayısıyla yüzün daha köşeli görünmesine de yol açabiliyor.

•Baş ağrısı ve yüz ağrısı

Özellikle şakak bölgesinde hissedilen baş ağrıları, diş sıkmayla ilişkili olabiliyor. Çiğneme kaslarının aşırı çalışması, şakaklara ve yüzün farklı bölgelerine yayılan ağrılara neden olabiliyor. Sabahları baş ağrısıyla uyanan ve buna çene yorgunluğu eşlik eden kişilerin diş sıkma açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.

•Çene ekleminde sorunlar

Diş sıkma, çene eklemi ve çevresindeki kaslara binen yükü artırabiliyor. Bazı kişilerde çene hareketleri sırasında ses gelmesi, ağız açmada zorlanma, çenede ağrı ve hareket kısıtlılığı görülebiliyor. Bu belirtiler her zaman bruksizmden kaynaklanmasa da birlikte değerlendirilmeleri gerekiyor.

TEDAVİDE KİŞİYE ÖZEL ‘GECE PLAĞI’ VE BOTOKS UYGULANABİLİYOR

Dt. Destina Suay Sarı, bruksizmi tamamen ortadan kaldıran tek bir mucizevi tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, erken tanı ve düzenli hekim takibi ile oluşabilecek tüm bu hasarların büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini belirtiyor. Acıbadem Kartal Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Sarı bu yöntemleri şöyle anlatıyor: “Kişiye özel hazırlanan koruyucu plaklar, stres yönetimi, davranış değişikliği yaklaşımları ve gerekli durumlarda çene kaslarına yönelik destekleyici uygulamalardan yararlanılmaktadır.

Bu noktada tedavinin başarısı, koruyucu plağın doğru kriterlerde üretilmesine bağlıdır. Botoks ise özellikle kasların aşırı çalıştığı ve hacmen büyüdüğü vakalarda sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak botoks tek başına bir tedavi olmadığından, mutlaka multidisipliner bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirilmeli, botoksun yanı sıra gece plağı da kullanılmalıdır. Botoks kas gücünü azaltırken, gece plağı hem çene eklemini stabil pozisyonda tutmaya yardımcı olur hem de dişleri mekanik aşınmalardan korur. Dolayısıyla botoks tek başına bir tedavi değil, sadece bu bütüncül sürecin güçlü bir basamağıdır.”