Hatay hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününün kesin sıcaklık, yağış tahminini doğrulayamıyorum. Anlık meteoroloji verisine erişemiyorum. Bugünkü hava nasıl sorusuna belirli bir derece ya da yağış saati vererek yanıt vermem doğru olmaz.

Kasım sonlarında Hatay’da hava genellikle mevsim normallerinde seyreder. Gündüzler ılıman olabilir. Sabah, akşam saatleri daha serin geçebilir. Kıyı kesimleri ile yüksek, iç bölgeler arasında hissedilen sıcaklık farkı görülebilir.

Bugün dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol etmek faydalı olacaktır. Hava serin veya yağışlı görünüyorsa ince bir mont, şemsiye alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olun. Araç kullanırken yağış ihtimali varsa görüş mesafesine dikkat edin. Kaygan zemin konusunda temkinli davranın.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış bir tahmin paylaşamıyorum. Kasım sonlarında Hatay’da hava kısa sürede değişebilir. Birkaç günlük plan yaparken sıcaklık, yağış tahminini güncel olarak yeniden kontrol edin. Bu, en güvenilir yaklaşımdır.