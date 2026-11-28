Bursa’nın İnegöl ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (58) yönetimindeki motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mustafa A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır