Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterde beş askerimiz şehit olmuştu. Bugün askerlerin cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA

ANTALYA'DA ŞEHİT ATEŞİ

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün (45) cenazesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle mahalle mezarlığına götürüldü. Burada törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin babası İbrahim Çöl, annesi Şerife Çöl, eşi Aynur Çöl, çocukları İbrahim Kağan ve Masal, binbaşı rütbesindeki kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri de törene çelenk gönderdi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında şehidin naaşı katafalka konuldu, fotoğrafı da tabutunun önüne yerleştirildi. Askeri törende şehidin öz geçmişi okundu.

DHA

"ŞEHİDİMİZE İMRENİYORUZ"

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, bugün üzüntülü olduklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in müjdesidir; şehitler peygamberlerle beraber olacak. Şehitler Allah dostlarıyla, doğru insanlarla, salih kimselerle beraber olacak. Dolayısıyla şehidimize imreniyoruz. Allah ahirette inşallah hepimizi şefaatine nail eylesin. Sevgili Peygamberimiz şehitlerimize ve şehitlerimizin ailelerine büyük kıymet verirmiş. Şehit ve gazi ailelerine hürmet edermiş, hürmette kusur etmezmiş. Sizler de bugün burada bu hürmeti gösteriyorsunuz, bu ilgiyi alakayı gösteriyorsunuz" dedi.

DHA

"HER KARIŞINDA ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR"

Şehitlerin vatan savunmasındaki önemine değinen Müftü Yığman, "Ecdadımız, atalarımız bu toprakları bize hediye etti. Onlar bize bu toprakları bıraktı. Bizler de inşallah gelecek nesillerimize bırakacağız. Şehitlerimizle bırakacağız. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

DHA

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri ve şehidin babası İbrahim Çöl de mezara toprak attı. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği törende saygı atışı gerçekleştirildi. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

DHA

23 YILLIK ASKERDİ

9 Haziran 1981'de Antalya'da doğan şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, lise öğrenimini Antalya Merkez Karatay Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2003'te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Çöl, 2003-2005 yıllarında İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2005-2011 yıllarında Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2011-2016 yıllarında yeniden 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2016-2023 yıllarında Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2023-2025 yıllarında ise Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptı. 25 Şubat 2025'te Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Müşterek Kuvvetler Hava Komutanlığı'na atanan Çöl, evli ve 2 çocuk babasıydı.

DHA

33 YIL SONRA İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Çöl ailesi, 33 yıl sonra ikinci kez şehit acısı yaşadı. Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün asker olan kuzeni İbrahim Çöl'ün de 33 yıl önce Ağrı'da şehit olduğu öğrenildi.

DHA

KAYSERİLİ ŞEHİT GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, baba evinden helallik alındıktan sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii’ne getirildi.

Burada tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek Türk Bayrağına sarılı tabut önünde gözyaşı döktü.

Şehit Erarslan’ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, kamu müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN KARABULUT, SİVAS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Karabulut'un naaşı, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Kadir (60) ve annesi Hülya Karabulut (53), eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3) ile protokol üyeleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Buradaki törenin ardından Karabulut'un naaşı, kara yoluyla Kangal ilçesindeki Alacahan köyüne getirildi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Karabulut'un naaşı, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine alınan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT HAVA ASTSUBAY MEHMET ALP GÜRDAĞ, ANTALYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Gürdağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için ikindi vakti Uncalı Kent Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde Gürdağ'ın annesi Naime, babası Süleyman ve eşi Alaksandra Gürdağ, gözyaşı döktü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Gürdağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: DHA, İHA, AA

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır