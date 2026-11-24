Kaza, saat 15.00 sıralarında Şişli'nin Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek cadde üzerinde kurulan pazara girdi. Bu sırada pazarda alışveriş yapan 75 yaşındaki Salise S., otomobilin altında kaldı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altından çıkarılan Salise S., sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

“KADIN KAÇAMADI”

Kazaya tanık olan pazarcı Sevim Kabak, yaralanan kadının olay sırasında kendisinden alışveriş yaptığını belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Aslında benden mal alıyordu. Sonra arabanın freni boşalmış, araba bir geliyor ama ben de içinde biri var zannettim. Sonra gelişini görünce ben hemen kaçtım. Kadın kaçamadı, 70-75 yaşında. Kadını arabanın altında çıkardılar. Kadın bayağı bir hasar gördü. Ambulansla götürdüler. Bizim mallar da böyle saçıldı işte her tarafa. Buranın sahibi hasarınızı karşılarız dedi. Cana gelmesin o her türlü karşılanır. Karşılamasa da canı sağ olsun yeter ki kadına bir şey olmasın. Canımızı kurtardık ya verilmiş sadakamız varmış.”

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır