Visegrad'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya tehdit oluşturmak amacıyla Finlandiya sınırına askeri üs kuruyor.

11 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK

Rusya, Finlandiya sınırına yakın bir askeri üssü genişletiyor

Rusya, Finlandiya sınırı boyunca askeri altyapıyı güçlendiriyor. Gelecekte, bu bölgeye 11.000'e kadar asker konuşlandırılabilir.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI: İNŞAAT BAŞLAMIŞ

Finlandiya'nın kamu yayıncısı Yle'ye göre, Ruslar, Finlandiya sınırından yaklaşık 60 kilometre uzakta bulunan Kamenka'daki askeri garnizonu modernize ediyor.

Uydu görüntüleri, son aylarda eski altyapının bir kısmının yıkıldığını ve yeni askeri tesislerin inşaatına başlandığını gösteriyor.

Yle'ye göre, komşu bir garnizonda da inşaat çalışmaları sürüyor ve Rus askeri altyapısının genişlemesi Karelya'daki diğer alanları da kapsıyor.