İstanbul hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış, anlık meteoroloji verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktarmak doğru olmaz.

“Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net derece veya saatlik tahmin vermek mümkün değil.

Kasım sonlarında İstanbul’da hava genellikle serin, değişken seyreder. Bulutlanma, yağış, zaman zaman kuvvetlenen rüzgâr görülebilir. Bu ifadeler mevsimsel genel eğilimleri anlatır. Bugüne ait kesin tahmin değildir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Akşam serinliğine karşı kat kat giyinin. Yağış ihtimali varsa şemsiye alın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında doğrulanmış tahmin verisi bulunmuyor. Sıcaklık veya yağış beklentisi belirtmek mümkün değil. İstanbul’da hava kısa sürede değişebilir.

29 Kasım ve sonraki günler için planlarınızı güncel tahmine göre yapın. Rüzgâr, yağış uyarılarını da dikkate alın.