Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, İstanbul'daki siyasi hareketliliğe ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Karagöz, muhalif belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmek için talepte bulunduğunu iddia etti.
AK Parti'nin bu taleplere olumlu yanıt vermesi durumunda İstanbul'da büyük bir siyasi hareketlilik yaşanabileceğini belirten Karagöz, "Bende bir bilgi var ve çok şaşırdım. İstanbul'da bu denli yoğun bir geçiş talebine AK Parti tarafından yeşil ışık yakılırsa vallahi İzmir'i gölgede bırakır herhâlde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçişi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ancak artık konu sönümlendi ve kabullenildi." ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmıştı
tv100 yayınında konuşan ve transfer iddiasında bulunan Karagöz, hangi belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine ilişkin isim vermedi. Ancak muhalif belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarının incelenmesi gerektiğini söyleyen gazeteci, bazı isimlerin uzun süredir partilerine ilişkin paylaşım yapmadığına dikkat çekti.
Öte yandan İstanbul'daki transfer iddiaları sürerken Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği görevini üstlenen Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
Gazeteci Barış Yarkadaş da Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye geçeceğini ve kendisine 8 belediye meclis üyesinin eşlik edebileceğini iddia etti.
İstanbul'da hangi belediyelerin ve isimlerin AK Parti'ye geçeceği yönündeki tartışmalar ise siyaset kulislerinde merak uyandırdı.